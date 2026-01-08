إعلان

روسيا تحذّر الأوروبيين: أي تواجد عسكري غربي في أوكرانيا سيكون هدفا لنا

كتب : محمود الطوخي

02:25 م 08/01/2026

روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الخميس، إن خطة الغرب لزيادة عسكرة أوكرانيا بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية وتهدف للتصعيد.

وحذّرت الخارجية الروسية، من أن أي وحدات أو منشآت عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة للقوات الروسية، مشددة على أن الحل السلمي للصراع في أوكرانيا لا يتحقق إلا بمعالجة أسبابه الجذرية وعودة كييف إلى وضع الحياد.

وأبدت الحكومتان الألمانية والبريطانية، أمس الأربعاء، استعدادهما للمساهمة عسكريا في تأمين أي وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك عقب مباحثات دولية موسعة لضمان استقرار الجبهة.

وربط المستشار الألماني فريدريش ميرتس، انخراط بلاده بتحقق وقف فعلي للقتال أولا، مؤكدا أنه لن يتقدم بأي مقترحات للحكومة الاتحادية أو البرلمان للحصول على التفويض اللازم إلا بعد إنجاز هذا الشرط.

وحسم ميرتس الجدل حول مكان تمركز القوات، موضحا أن أي مساهمة ألمانية في هذا الإطار "لن تتم على أرض أوكرانيا"، بل ستكون متمركزة حصرا على "أراضٍ مجاورة تابعة لحلف الناتو"، وذلك بمجرد اتفاق الدول المشاركة على نهج مشترك لمرحلة ما بعد الحرب.

وجاءت هذه التطورات بعد مشاركة المستشار الألماني في اجتماع بباريس ضم ممثلي 35 دولة من "ائتلاف الراغبين" في دعم أوكرانيا، بحضور الرئيس فلاديمير زيلينسكي ووفد أمريكي ضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر؛ حيث توافقت الدول المجتمعة على تقديم ضمانات أمنية حال دخول الهدنة حيز التنفيذ.

روسيا أوكرانيا وزارة الخارجية الروسية

