نائب ترامب: جرينلاند عنصر بالغ الأهمية للدفاع الصاروخي

07:59 ص 08/01/2026

جيه دي فانس

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة تعتبر جرينلاند عنصرا بالغ الأهمية لبنيتها التحتية لنظام الدفاع الصاروخي.

قال فانس: "جرينلاند عنصر بالغ الأهمية ليس فقط لأمننا القومي، بل لأمن العالم أجمع فكل البنية التحتية للدفاع الصاروخي تعتمد جزئيا على جرينلاند".

واعتبر أن الدنمارك لم تُوفّق في ضمان أمن الجزيرة بشكل كاف، إذ قال: "اسألوا أنفسكم، هل قامت أوروبا والدنمارك تحديدا، بواجبهما على أكمل وجه لضمان أمن جرينلاند لكي تستمر في كونها ركيزة أساسية للأمن العالمي والدفاع الصاروخي؟ الجواب قطعا لا، لم يستثمروا بالقدر الكافي في أمنها، ولم يؤدوا عملهم على النحو الأمثل".

وتابع: "مجرد قيامكم بعمل حكيم قبل 25 عاما لا يعني أنكم لا تستطيعون ارتكاب حماقة الآن، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يرسل إشارة واضحة: "أنتم أنت لا تقومون بعمل جيد فيما يتعلق بجرينلاند".

وعندما سئل عن مدى استعداد الإدارة الأمريكية للذهاب بعيدا لتحقيق أهدافها المتعلقة بالجزيرة، قال فانس: "الرئيس هو من سيتخذ القرار النهائي في هذا الشأن، سنبذل قصارى جهدنا لحماية مصالح أمريكا، أعتقد أن الرئيس سيذهب إلى أبعد الحدود اللازمة".

وأمس الأربعاء أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه يعتزم عقد اجتماع مع السلطات الدنماركية الأسبوع المقبل لبحث مسألة جرينلاند، وفقا لروسيا اليوم.

