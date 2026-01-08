إعلان

ترامب: فنزويلا ستشتري فقط المنتجات المصنوعة في أمريكا بأموال النفط

كتب-عبدالله محمود:

12:59 ص 08/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فنزويلا ستشتري فقط المنتجات المصنوعة في أمريكا، باستخدام الأموال التي تتلقاها من صفقة النفط الجديدة.

وأَضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، اليوم الخميس، أن المنتجات ستشمل هذه المشتريات، من بين أمور أخرى، المنتجات الزراعية الأمريكية، والأدوية والأجهزة الطبية والمعدات الأمريكية الصنع لتحسين الشبكة الكهربائية ومرافق الطاقة في فنزويلا.

وأوضح ترامب: "بمعنى آخر، تلتزم فنزويلا بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكها الرئيسي – خيار حكيم، وشيء جيد جدًا لشعب فنزويلا والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، بدء التسويق للنفط الفنزويلي عالميا لصالح فنزويلا والولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان الأربعاء، إن عائدات بيع النفط الفنزويلي ستحول إلى حسابات خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

وأكدت الطاقة الأمريكية، أن عائدات النفط الفنزويلي ستنفق لمصلحة الشعبين الأمريكي والفنزويلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي فنزويلا وزارة الطاقة الأمريكية النفط الفنزويلي الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
أول تعليق من مدرب الكونغو على واقعة عمورة والمشجع "لومومبا"
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من مدرب الكونغو على واقعة عمورة والمشجع "لومومبا"
لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
علاقات

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
زووم

وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
زووم

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان