ترامب: فنزويلا ستشتري فقط المنتجات المصنوعة في أمريكا بأموال النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فنزويلا ستشتري فقط المنتجات المصنوعة في أمريكا، باستخدام الأموال التي تتلقاها من صفقة النفط الجديدة.

وأَضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، اليوم الخميس، أن المنتجات ستشمل هذه المشتريات، من بين أمور أخرى، المنتجات الزراعية الأمريكية، والأدوية والأجهزة الطبية والمعدات الأمريكية الصنع لتحسين الشبكة الكهربائية ومرافق الطاقة في فنزويلا.

وأوضح ترامب: "بمعنى آخر، تلتزم فنزويلا بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكها الرئيسي – خيار حكيم، وشيء جيد جدًا لشعب فنزويلا والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، بدء التسويق للنفط الفنزويلي عالميا لصالح فنزويلا والولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان الأربعاء، إن عائدات بيع النفط الفنزويلي ستحول إلى حسابات خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

وأكدت الطاقة الأمريكية، أن عائدات النفط الفنزويلي ستنفق لمصلحة الشعبين الأمريكي والفنزويلي.