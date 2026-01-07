أمريكا تطالب فنزويلا بقطع العلاقات مع الصين وروسيا وإيران

مصراوي

قال مسؤولان كبيران بالبيت الأبيض لشبكة CNN الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت عدداً من المطالب التي يجب على فنزويلا الموافقة عليها لاستئناف إنتاج النفط.

وخلال محادثات قادها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغت إدارة ترامب الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بضرورة قطع علاقات بلادها مع الصين وإيران وروسيا وكوبا، والموافقة على الشراكة الحصرية مع الولايات المتحدة في مجال إنتاج النفط، وفق ما أكده المسؤولان.

وأضاف المسؤولان أن رودريجيز، يجب أن تضمن تفضيل إدارة ترامب وشركات النفط الأمريكية في المبيعات النفطية المستقبلية. وقد ذكرت شبكة ABC News أولاً هذه المطالب المقدمة إلى رودريجيز، وذلك بعد أن قامت الإدارة بالقبض على الرئيس الفنزويلي المقال نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت مصادر مطلعة على المناقشات لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن مسؤولي ترامب يعتقدون أن فنزويلا لن تتمكن من البقاء اقتصادياً سوى لعدة أسابيع أخرى دون الاعتماد على بيع احتياطياتها النفطية.

كما أضافت المصادر، أن إدارة ترامب أوضحت لفنزويلا ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل، والإفراج عن السجناء السياسيين، والقضاء على عصابات المخدرات في البلاد.

لكن، وفقاً للمصادر، ركزت الإدارة في المقام الأول على طرد الخصوم الأجانب من كاراكاس، والتعاون في مبيعات النفط، وزيادة التعاون في مكافحة المخدرات. وأوضح روبيو للنواب أن الولايات المتحدة نقلت هذه المطالب إلى حكومة رودريغيز، دون الكشف عن موافقتها عليها، لكنها تعتبر أن الانتشار العسكري الضخم قبالة سواحل البلاد يشكل ضغطاً كافياً لإجبار الحكومة على الامتثال.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن الإدارة ستكون مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا تعاونت رودريجيز.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية إدارة ترامب لإخراج إيران وروسيا والصين من نصف الكرة الغربي، حيث يُعد الضغط على فنزويلا لقطع علاقاتها معهم أول وأهم خطوة لتحقيق ذلك.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يلتقي ترامب مع كبار التنفيذيين في شركات النفط الأمريكية في البيت الأبيض، بما في ذلك ممثلون عن شركات شيفرون (الشركة الأمريكية الوحيدة العاملة حالياً في فنزويلا) وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس، لبحث خطط استخراج كميات كبيرة من النفط من فنزويلا وتصديرها للولايات المتحدة، إضافة إلى وضع استراتيجية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء، أن الحكومة المؤقتة لفنزويلا ستسلم بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة والخاضع للعقوبات للولايات المتحدة، مضيفاً: "سيتم بيع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم في الأموال كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية".