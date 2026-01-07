إعلان

السعودية تنفذ ضربة استباقية على قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

كتب : مصراوي

05:29 ص 07/01/2026 تعديل في 05:33 ص

السعودية واليمن

وكالات

أعلنت السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربة استباقية على القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع جنوبي اليمن، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد رحب بدعوة السعودية للحوار لإنهاء التصعيد العسكري في الآونة الأخيرة تسبب في خلاف كبير بين السعودية والإمارات.

وتصاعدت التوترات بشكل حاد في ديسمبر الماضي، داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي تشكل في أبريل 2022، بين رئيسه رشاد العليمي وعضوه عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن في تحرك وصف بـ"الانقلاب" على الشرعية من قبل الحكومة الشرعية، مما أثار مخاوف من تقسيم اليمن إلى ثلاثة أجزاء: شمال حوثي وجنوب انتقالي ومناطق وسطى.

وتسببت الأزمة في توتر حاد بين السعودية والإمارات، إذ اتهمت الرياض أبوظبي بدعم التصعيد الانفصالي، وفي المقابل نفت الإمارات صحة الاتهامات وأعلنت سحب قواتها المتبقية من اليمن نهاية ديسمبر 2025 بداية يناير 2026.

على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، استعادت القوات اليمنية المدعومة من السعودية، السيطرة على المناطق التي سيطر عليها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات الشهر الماضي في محافظتي حضرموت والمهرة.

السعودية واليمن القصف السعودي لليمن اليمن السعودية قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي جنوب البمن

