وول ستريت جورنال: روبيو أبلغ الكونجرس أن أمريكا تهدف إلى شراء جرينلاند

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد للمشرعين الأمريكيين أن واشنطن تعتبر خيار شراء جرينلاند أولوية، وليس التدخل العسكري.

نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن روبيو صرح بذلك في 5 يناير خلال اجتماع مغلق مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، إذ حضر الاجتماع أيضا وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية دان كين.

كان الاجتماع مخصصا لمناقشة العملية العسكرية في فنزويلا، لكن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "عن ولاية نيويورك" وجه سؤالا حول نوايا الإدارة في استخدام القوة العسكرية في أماكن أخرى، مثل المكسيك أو جرينلاند.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية أجاب بأن التهديدات الأخيرة الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينبغي اعتبارها إشارة إلى غزو حتمي، لأن الهدف الرئيسي هو شراء الجزيرة من الدنمارك.

وفي هذا السياق، لفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن ترامب وكبار ممثلي إدارته لم يستبعدوا في تصريحاتهم العلنية استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند.

ونقلت الصحيفة تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت التي قالت: "خيار استخدام القوات المسلحة الأمريكية يظل دائما تحت تصرف القائد الأعلى".

قال ترامب في 4 يناير، خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" على خلفية العملية الأمريكية في فنزويلا، إن الولايات المتحدة تحتاج أيضا إلى جرينلاند لأن الجزيرة محاطة بسفن الصين وروسيا.

وردا على ذلك، دعت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ترامب إلى وقف التهديد بضم جرينلاند، مؤكدة أن ليس للولايات المتحدة الحق في ضم أي من الدول الثلاث في مملكة الدنمارك.

كما أثارت تغريدة نشرتها كاثي ميلر، زوجة مستشار البيت الأبيض، لخريطة جرينلاند ملونة بألوان العلم الأمريكي وكُتب عليها قريبا، ردود فعل غاضبة.

وعلق نيلسن آنذاك، أن الصورة تعبر عن "عدم احترام"، لكنه طمأن بأنه "لا يوجد أي سبب للذعر"، وفقا لروسيا اليوم.