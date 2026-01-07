بعد هجوم أوكراني.. اشتعال النيران في صهاريج نفط في بيلجورود الروسية



وكالات

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إن النيران اشتعلت في عدة صهاريج لتخزين النفط في مستودع نفط بالمنطقة بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وأضاف جلادكوف، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق.

على الصعيد السياسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء، إن الاتفاقات التي تسنى التوصل إليها في المحادثات التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس تظهر مدى جدية شركاء تحالف الراغبين الداعم لكييف في العمل على ضمان الأمن في أوكرانيا.

قال زيلينسكي بعد الاجتماع قائلا: "إنه لا يزال يتعين الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل آلية مراقبة وقف إطلاق النار بعد التوصل إلى اتفاق سلام وكيفية دعم الجيش الأوكراني وتمويله".

ويتكون تحالف الراغبين في معظمه من دول أوروبية ويستهدف تأكيد الضمانات الأمنية لطمأنة كييف في حال وقف إطلاق النار مع روسيا التي بدأت صراعا ضد أوكرانيا في 2014 ومرة أخرى على نطاق واسع في 2022.

ودعمت الولايات المتحدة للمرة الأولى اليوم التحالف في التعهد بتقديم ضمانات أمنية قال القادة إنها ستشمل الالتزام بمساندة البلاد إذا تعرضت لهجوم روسي جديد.

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بعد القمة، إن الرئيس دونالد ترامب يدعم بقوة البروتوكولات الأمنية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الدول الـ35 الأعضاء في تحالف الراغبين صادقت الثلاثاء على إعلان باريس الذي يتضمن تفاصيل ضمانات أمنية صلبة من أجل سلام متين ومستدام في أوكرانيا.

واعتبر ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، أن الضمانات الأمنية التي تعتزم دول التحالف، وغالبيتها أوروبية، تقديمها بدعم أمريكي بعد وقف محتمل لإطلاق النار، هي المفتاح لكي لا يعني أي اتفاق سلام استسلاما أوكرانيا، ولكي لا يعني أي اتفاق سلام تهديدا جديدا لأوكرانيا من جانب روسيا.

وقال ماكرون، إن التوصل إلى بيان أمني يصادق عليه حلفاء أوكرانيا، بما فيهم الولايات المتحدة، يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، في إطار تسوية سلمية.

وفي أعقاب اجتماع أكثر من 24 دولة في باريس، صرح الرئيس الفرنسي أن المسؤولين اتفقوا على ليات لوقف إطلاق النار تحت قيادة الولايات المتحدة.

وأضاف: "هذه البروتوكولات الأمنية تهدف إلى ردع أي هجمات، أي هجمات أخرى في أوكرانيا وإذا كانت هناك أي هجمات، فهي البروتوكولات تهدف إلى الدفاع، وستقوم بالأمرين معا. إنها أقوى مما رآه أي شخص على الإطلاق"، وفقا للغد.