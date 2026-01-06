إعلان

وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ شركات نفطية بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا

كتب : مصراوي

12:53 م 06/01/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ شركات نفطية كبرى بضرورة الاستعداد، وذلك قبل أسابيع من الهجوم على فنزويلا.

وبحسب المصادر، وجّه ترامب رسالة إلى مديري الشركات النفطية أبلغهم فيها بقرب الهجوم، ملمّحًا إلى “تغييرات كبيرة ستحدث في فنزويلا”، وداعيًا الشركات إلى أن “تكون على استعداد”.

وأضافت الصحيفة أن رسالة ترامب حثّت الشركات على إنفاق مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية لقطاع النفط في فنزويلا، على أن يسبق ذلك تحقيق أي عائدات مالية للبلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب شركات نفطية مهاجمة فنزويلا رئيس فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

القطاع الخاص في مصر يسجل ثاني أفضل أداء في أكثر من 5 سنوات بديسمبر
اقتصاد

القطاع الخاص في مصر يسجل ثاني أفضل أداء في أكثر من 5 سنوات بديسمبر
صرخات وانهيار أهالي "ضحايا المصحة" أمام مشرحة بنها -فيديو وصور
أخبار المحافظات

صرخات وانهيار أهالي "ضحايا المصحة" أمام مشرحة بنها -فيديو وصور
أب مكلوم في حريق مصحة بنها: «ربنا خد مني اتنين وده التالت.. قلبى مش مستحمل»
أخبار المحافظات

أب مكلوم في حريق مصحة بنها: «ربنا خد مني اتنين وده التالت.. قلبى مش مستحمل»
حالة الطقس.. الأرصاد: برودة شديدة ليلًا وتحذير من الانخداع بالحرارة
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: برودة شديدة ليلًا وتحذير من الانخداع بالحرارة
تخطى 51 مليار دولار لأول مرة.. قفزة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر
أخبار البنوك

تخطى 51 مليار دولار لأول مرة.. قفزة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)