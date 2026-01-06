وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ شركات نفطية بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا

وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ شركات نفطية كبرى بضرورة الاستعداد، وذلك قبل أسابيع من الهجوم على فنزويلا.

وبحسب المصادر، وجّه ترامب رسالة إلى مديري الشركات النفطية أبلغهم فيها بقرب الهجوم، ملمّحًا إلى “تغييرات كبيرة ستحدث في فنزويلا”، وداعيًا الشركات إلى أن “تكون على استعداد”.

وأضافت الصحيفة أن رسالة ترامب حثّت الشركات على إنفاق مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية لقطاع النفط في فنزويلا، على أن يسبق ذلك تحقيق أي عائدات مالية للبلاد.