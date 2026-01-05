كتب-عبدالله محمود:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن "قلقه البالغ" إزاء الضربات الجوية الأمريكية واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم الاثنين لمناقشة الضربات الجوية واعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بقلق بالغ إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي خلال العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا.

وأكد جوتيريش، أن القانون الدولي يوفر الأساس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مسلطًا الضوء على المخاوف المتعلقة بالآثار المترتبة على احتجاز الزعيم الفنزويلي وزوجته.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد شهدت فنزويلا عقوداً من عدم الاستقرار الداخلي والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية لقد تم تقويض الديمقراطية، وهرب ملايين من شعبها من البلاد.الوضع حرج، لكن لا يزال من الممكن منع اندلاع حرب أوسع وأكثر تدميراً".