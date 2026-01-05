مجلس الأمن يناقش اليوم التدخل الأمريكي بفنزويلا

وكالات

يجتمع مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا اليوم الاثنين لمناقشة التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، وذلك بعدما احتجزت قوات خاصة أمريكية الرئيس نيكولاس مادورو، في عملية خاطفة.

واتهمت روسيا والصين وحلفاء آخرون لفنزويلا الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي، لكن حلفاء الولايات المتحدة، الذين عارض الكثير منهم مادورو، كانوا أقل تعبيرا عن المخاوف بشأن استخدام القوة العسكرية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أول أمس يوم السبت إن الأخير يرى أن العملية الأميركية في فنزويلا تشكل "سابقة خطيرة".