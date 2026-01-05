إعلان

مجلس الأمن يناقش اليوم التدخل الأمريكي بفنزويلا

كتب : مصراوي

11:01 ص 05/01/2026

مجلس الأمن الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
يجتمع مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا اليوم الاثنين لمناقشة التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، وذلك بعدما احتجزت قوات خاصة أمريكية الرئيس نيكولاس مادورو، في عملية خاطفة.

واتهمت روسيا والصين وحلفاء آخرون لفنزويلا الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي، لكن حلفاء الولايات المتحدة، الذين عارض الكثير منهم مادورو، كانوا أقل تعبيرا عن المخاوف بشأن استخدام القوة العسكرية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أول أمس يوم السبت إن الأخير يرى أن العملية الأميركية في فنزويلا تشكل "سابقة خطيرة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن الدولي التدخل الأمريكي بفنزويلا قوات خاصة أمريكية اعتقال نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟