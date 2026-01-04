عملية دهس قرب مستوطنة عطيرت وسط الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن وقوع عملية دهس قرب مستوطنة عطيرت شمال مدينة رام الله، أسفرت عن إصابة إسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن سيارة فلسطينية دهست شخصا قرب المستوطنة قبل أن تنسحب من المكان، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال فتح تحقيقًا لمعرفة خلفية الحادث.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتطويق مدينة رام الله في أعقاب الواقعة.

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق الواصلة بين رام الله ونابلس، وشرعت بعمليات بحث عن فلسطيني يشتبه بتنفيذه عملية الدهس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يلاحق سيارة فلسطينية يُعتقد أنها نفذت العملية، كما بدأ بفرض طوق أمني على مدينة رام الله وبلدة بيرزيت.

وأكد جيش الاحتلال في بيان، أن قواته أغلقت عددًا من الطرق وفرضت طوقًا أمنيًا على رام الله وبيرزيت، وتجري عمليات تمشيط مكثفة للبحث عن المشتبه به، لافتًا إلى أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.