وكالات

نشر البيت الأبيض، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، صورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته، تحت مسمى "عملية العزم المطلق"، في إشارة إلى الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، تُظهر مجموعة من الصور التي نشرها البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في منتجع مارالاجو التابع له كانوا يراقبون عن كثب خلال عملية فنزويلا.

تُظهر عدة صور وزير الدفاع بيت هيجسيث ومسؤولين آخرين يعملون أمام صورة معروضة على شاشة حاسوب، وتظهر عدة علامات تبويب مفتوحة على الشاشة، في اثنتين من الصور، كتب أحدهم عبارة بحث تبدو وكأنها كلمة "فنزويلا"، على الرغم من أن الخلفية غير واضحة.

في صورة أخرى، يظهر حساب "OSINTdefender" الشهير على منصة إكس يُعرّف الحساب نفسه بأنه "مُراقب استخبارات المصادر المفتوحة" الذي ينشر مقاطع فيديو من النزاعات حول العالم، وقد ساهمت طبيعة محتوى الحساب الصريحة في زيادة شعبيته، وأثارت في الوقت نفسه جدلاً واسعاً حول مصداقيته.

كتب "OSINTdefender": "أنا أشعر بالإطراء حقًا، ولكن في المرة القادمة لا تتردد في دعوتي إلى غرفة العمليات"، مضيفًا رمزًا تعبيريًا يغمز.