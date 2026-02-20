رويترز: الدنمارك تحتجز سفينة ترفع علم إيران

وكالات

أفادت وكالة رويترز، أن السلطات البحرية الدنماركية، مساء الخميس، احتجزت سفينة حاويات ترفع العلم الإيراني لعدم تسجيلها بشكل صحيح.

وأكدت السلطات البحرية الدنماركية، إنها احتجزت سفينة حاويات راسية في المياه الإقليمية ترفع العلم الإيراني وفتشتها بسبب عدم تسجيلها بصورة صحيحة.

وبحسب رويترز، فإن السفينة تحمل اسم "نورا" وكانت ترفع علم جزر القمر، لكن جزر القمر أخطرت الدنمارك بأنها لم تعثر على السفينة في سجلاتها.