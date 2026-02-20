إعلان

وول ستريت: ترامب يدرس إمكانية توجيه ضربة إلى إيران خلال أيام

كتب : عبدالله محمود

12:34 ص 20/02/2026

ترامب

نقل موقع وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث إمكانية توجيه ضربة محدودة لإيران لإجبارها على إبرام صفقة نووية.

وأوضح وول ستريت في تقرير مساء الخميس، أن الرئيس ترامب خلال اجتماعه بمجلس السلام لغزة، أكد أن الولايات المتحدة من الممكن أن تعقد صفقة مع إيران، مشيرًا إلى أن القرار قد يأتي في غضون الأيام العشرة المقبلة على الأرجح.

وبحسب وول ستريت، فإن ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية أولية محدودة لإيران في حال عدم الوصول لاتفاق لإجبارها على تلبية مطالبه بالتوصل إلى اتفاق نووي.

وأكدت المصادر، أن إدارة ترامب تحرص على أن تكون الضربة بمثابة ضغط على النظام الإيراني للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، دون أن ترتقى إلى مستوى هجوم واسع النطاق.

وكشفت المصادر، أن الهجوم الافتتاحي على إيران الذي إذا تمت الموافقة عليه يمكن أن يتم في غضون أيام، مؤكدة أن القوات الأمريكية ستقوم باستهداف بعض المواقع العسكرية أو الحكومية في إيران.

وأشارت المصادر إلى أنه إذا استمرت إيران في رفض الامتثال لتوجيهات ترامب بإنهاء تخصيب اليورانيوم، فإن الولايات المتحدة ستشن هجوما واسعًا ضد منشآت النظام من أجل الإطاحة بنظام طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر ترامب النظام في إيران من عدم الوصول لاتفاق خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة.

وألمح ترامب، إلى أن القرار النهائي بشأن التعامل مع إيران قد يصدر خلال الأيام الـ10 المقبلة، مشيرا إلى احتمالية اتخاذ خطوة إضافية أو التوصل إلى اتفاق نووي.

ترامب الحرب على إيران محادثات أمريكا وإيران إيران وأمريكا إيران

