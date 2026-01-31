بعد انتقاله للأنفاق.. خامنئي يظهر علنا في ذكرى الثورة الإسلامية- صور

ظهر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، السبت، لأول مرة علنا منذ أسابيع خلال زيارته إلى مرقد "الإمام الخميني" عشية الذكرى 47 للثورة الإسلامية.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، أن خامنئي انتقل إلى ملجأ خاص تحت الأرض في العاصمة طهران، يتميز بتصميمه المعقد الذي يضم شبكة من الأنفاق المتداخلة.

عشية الذكرى 47 لانتصار الثورة الإسلامية وبداية احتفالات #عشرة_الفجر، قائد الثورة الاسلامية الامام علي #الخامنئي يزور مرقد الإمام الخميني (قده) لقراءة الفاتحة ويدعو لارواح مفجر الثورة وشهدائها pic.twitter.com/q9YUBt95qG — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) January 31, 2026



ووفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها القناة الفارسية، جاء الإجراء الاحترازي الاستثنائي في أعقاب تقييمات دقيقة أجراها كبار القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين في إيران، والتي خلصت إلى وجود تزايد ملحوظ في احتمالية شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا مباشرا.

وأشارت، إلى أن هذا الوضع الأمني الجديد فرض ترتيبات إدارية طارئة داخل بيت المرشد الإيراني؛ إذ يتولى حاليا نجله الثالث مسعود خامنئي، مسؤولية إدارة الشؤون المكتبية اليومية بشكل مباشر.

وفي المقابل، يقوم نجله الآخر مجتبى خامنئي بمهمة حلقة الوصل، حيث يتولى التواصل والتنسيق مع سائر المسؤولين الحكوميين في الدولة.

تأتي هذه التحركات غير المعلنة رسميا بالتزامن مع تصاعد وتيرة التكهنات والتقارير خلال الأيام الأخيرة، التي تشير إلى احتمالية قرب تنفيذ هجوم أمريكي يستهدف مواقع استراتيجية ومسؤولين بارزين في الداخل الإيراني.