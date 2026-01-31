إعلان

بعد انتقاله للأنفاق.. خامنئي يظهر علنا في ذكرى الثورة الإسلامية- صور

كتب- محمود الطوخي

06:43 م 31/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خامنئي خلال زيارته إلى مرقد ''الإمام الخميني''
  • عرض 4 صورة
    خامنئي خلال زيارته إلى مرقد ''الإمام الخميني''
  • عرض 4 صورة
    خامنئي خلال زيارته إلى مرقد ''الإمام الخميني''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، السبت، لأول مرة علنا منذ أسابيع خلال زيارته إلى مرقد "الإمام الخميني" عشية الذكرى 47 للثورة الإسلامية.
وفي وقت سابق من يناير الجاري، ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، أن خامنئي انتقل إلى ملجأ خاص تحت الأرض في العاصمة طهران، يتميز بتصميمه المعقد الذي يضم شبكة من الأنفاق المتداخلة.


ووفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها القناة الفارسية، جاء الإجراء الاحترازي الاستثنائي في أعقاب تقييمات دقيقة أجراها كبار القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين في إيران، والتي خلصت إلى وجود تزايد ملحوظ في احتمالية شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا مباشرا.
وأشارت، إلى أن هذا الوضع الأمني الجديد فرض ترتيبات إدارية طارئة داخل بيت المرشد الإيراني؛ إذ يتولى حاليا نجله الثالث مسعود خامنئي، مسؤولية إدارة الشؤون المكتبية اليومية بشكل مباشر.

وفي المقابل، يقوم نجله الآخر مجتبى خامنئي بمهمة حلقة الوصل، حيث يتولى التواصل والتنسيق مع سائر المسؤولين الحكوميين في الدولة.
تأتي هذه التحركات غير المعلنة رسميا بالتزامن مع تصاعد وتيرة التكهنات والتقارير خلال الأيام الأخيرة، التي تشير إلى احتمالية قرب تنفيذ هجوم أمريكي يستهدف مواقع استراتيجية ومسؤولين بارزين في الداخل الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي خامنئي قبر الخميني المرشد الإيراني إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ميزانيته 40 مليون دولار".. افتتاحية ضعيفة لفيلم "Melania" زوجة ترامب
أجنبي

"ميزانيته 40 مليون دولار".. افتتاحية ضعيفة لفيلم "Melania" زوجة ترامب
بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق
رياضة محلية

بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق
للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
حوادث وقضايا

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
انفجار يهز"بندر عباس" جنوب إيران.. وإسرائيل تعلّق
شئون عربية و دولية

انفجار يهز"بندر عباس" جنوب إيران.. وإسرائيل تعلّق
الذهب يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

الذهب يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة