إعلان

كيف ترى إسرائيل تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن استئناف العلاقات؟

كتب : مصراوي

07:51 م 31/01/2026

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعرب مسؤولون إسرائيليون، عن دهشتهم إزاء تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي أشار فيها إلى أن أنقرة منفتحة على استئناف العلاقات التجارية مع إسرائيل، ولكن فقط بعد انتهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقوبلت تصريحات فيدان بالحذر وعدم اليقين في تل أبيب، حيث حاول المسؤولون تفسير ما إذا كانت تشير إلى تحول حقيقي في السياسة التركية أم أنها مجرد مناورة دبلوماسية.

وتعتبر إسرائيل تركيا منافسا إقليميا وليس عدوا مباشرا، وتحافظ على بعض قنوات التواصل معها، لا سيما في المسائل الأمنية. ومع ذلك، لا تزال العلاقات متوترة، حيث يشن الرئيس رجب طيب أردوغان هجمات متكررة على إسرائيل.

وعندما سُئل فيدان عما إذا كان التطبيع مع إسرائيل واقعيا، أجاب بأن "القطيعة في العلاقات ليست هيكلية، بل مشروطة"، مشيرا إلى أن قرار تركيا بتعليق التجارة مع إسرائيل مرتبط ارتباطا مباشرا بالحرب والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وليس بوجود إسرائيل.

وقال فيدان: "هذا يُظهر أن مشكلتنا ليست مع إسرائيل نفسها، بل مع سياساتها، ولا سيما تجاه الفلسطينيين ونهجها الإبادي الحالي في غزة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنقرة إسرائيل العلاقات التجارية مع إسرائيل تصريحات وزير الخارجية التركي التطبيع مع إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل
أخبار مصر

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
علاقات

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق
رياضة محلية

بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق
رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة