كيف ترى إسرائيل تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن استئناف العلاقات؟

وكالات

أعرب مسؤولون إسرائيليون، عن دهشتهم إزاء تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي أشار فيها إلى أن أنقرة منفتحة على استئناف العلاقات التجارية مع إسرائيل، ولكن فقط بعد انتهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقوبلت تصريحات فيدان بالحذر وعدم اليقين في تل أبيب، حيث حاول المسؤولون تفسير ما إذا كانت تشير إلى تحول حقيقي في السياسة التركية أم أنها مجرد مناورة دبلوماسية.

وتعتبر إسرائيل تركيا منافسا إقليميا وليس عدوا مباشرا، وتحافظ على بعض قنوات التواصل معها، لا سيما في المسائل الأمنية. ومع ذلك، لا تزال العلاقات متوترة، حيث يشن الرئيس رجب طيب أردوغان هجمات متكررة على إسرائيل.

وعندما سُئل فيدان عما إذا كان التطبيع مع إسرائيل واقعيا، أجاب بأن "القطيعة في العلاقات ليست هيكلية، بل مشروطة"، مشيرا إلى أن قرار تركيا بتعليق التجارة مع إسرائيل مرتبط ارتباطا مباشرا بالحرب والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وليس بوجود إسرائيل.

وقال فيدان: "هذا يُظهر أن مشكلتنا ليست مع إسرائيل نفسها، بل مع سياساتها، ولا سيما تجاه الفلسطينيين ونهجها الإبادي الحالي في غزة".