مصر ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد

كتب : مصراوي

10:41 ص 31/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية قسد

مصراوي

أعلنت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بالإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات قسد الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم السبت: "ترحب جمهورية مصر العربية بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وهو ما يضع حداً لواحدة من بؤر إطلاق النار بعد عملية عسكرية محدودة، معربة عن أملها في أن تمثل خطوة مهمة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات السورية دون إقصاء، وتفضي في دعم وحدة الدولة السورية واستعادة أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها".

وتابعت الخارجية في بيانها: "وتؤكد مصر على موقفها الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، كما تشدد على أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام لجميع مكونات الشعب السوري، بما يضمن صون حقوق المواطنين وتعزيز التماسك الوطني وحماية مقدرات الشعب السوري، ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة، فضلاً عن الرفض الكامل لأي تدخلات أو اعتداءات خارجية تمس وحدة وسلامة الأراضي السورية".

وأضافت وزارة الخارجية: "تؤكد مصر استمرار دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يراعي تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، ويمهد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار".

