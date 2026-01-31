المؤشر الرئيسي للبورصة يحقق قممًا تاريخية خلال شهر يناير

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 14.24% خلال شهر يناير الجاري، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث أغلق المؤشر EGX30 عند مستوى 47785 نقطة بختام تعاملات يوم الأربعاء الماضي، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

في المقابل، انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 7.43%، ليغلق عند مستوى 12149 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 3.43%، ليغلق عند مستوى 16827 نقطة.

أداء المؤشر الرئيسي على مدار الأسابيع

الأسبوع الأول: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 41828 نقطة.

الأسبوع الثاني: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 41856 نقطة.

الأسبوع الثالث: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.56%، ليغلق عند مستوى 43346 نقطة.

الأسبوع الرابع: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 7.19%، ليغلق عند مستوى 46462 نقطة.

الأسبوع الخامس: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.85%، ليغلق عند مستوى 47785 نقطة.

أسباب ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة

أكد حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، أن المحرك الرئيسي للمؤشر الرئيسي يتمثل في الأسهم المدرجة داخله، فكلما ارتفعت أسعار هذه الأسهم زادت مكاسب المؤشر. وأوضح أن أكثر الأسهم صعودًا كان سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر، حيث يبلغ وزنه نحو 26% من إجمالي المؤشر الرئيسي.

وترى حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن صعود المؤشر الرئيسي ووصوله إلى مستويات تاريخية جديدة إلى ارتفاع أسعار الأسهم القيادية، إلى جانب عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية.

اقرا ايضا:

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات السبت

تراجعت بأكثر من 21%.. أسعار الفضة تهوى في الأسواق العالمية بعد موجة صعود قياسية