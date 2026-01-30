إعلان

الاتحاد الأوروبي يخصص 63 مليون يورو لمعالجة الأزمة الإنسانية في ميانمار

كتب : مصراوي

11:34 م 30/01/2026

ميانمار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 63 مليون يورو "74.85 مليون دولار" لدعم الشعب في ميانمار، وذلك بعد مرور خمس سنوات على وقوع الانقلاب العسكري في تلك الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب :"بهذا التمويل الجديد، سيواصل الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدات المنقذة للحياة، بدءاً من الغذاء والمأوى، وصولاً إلى الرعاية الصحية الطارئة وتعليم الأطفال".

وكان الاتحاد الأوروبي قد رصد هذه الأموال مسبقاً لمنطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا، فيما يعكف حالياً على تحديد أوجه صرفها.

وسيُستخدم ما مجموعه 38.6 مليون يورو داخل ميانمار لتوفير المأوى للنازحين، وضمان الحصول على مياه نظيفة، وتقديم التغذية الطارئة. كما خُصص مبلغ إضافي قدره 23.4 مليون يورو لدعم المساعدات المنقذة للحياة لنحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجا في بنجلاديش.

ومنذ عام 2017، قام جيش ميانمار بأعمال عنف غير مسبوقة ضد الروهينجا، وهم أقلية مسلمة، ما دفع أكثر من 700 ألف شخص إلى الفرار نحو بنجلاديش المجاورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميانمار الاتحاد الأوروبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
أخبار المحافظات

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
شئون عربية و دولية

القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
شئون عربية و دولية

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا
أجنبي

وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا

أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
أخبار مصر

أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟