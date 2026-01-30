ترامب: أمامنا فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية الحرب في أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعتقد أن هناك فرصة لنجاح المحادثات بين روسيا وأوكرانيا رغم غياب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.

وأكد ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف مؤقت لاستهداف كييف وأماكن أخرى، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة درجات حرارة متجمدة تسببت في معاناة واسعة النطاق للمدنيين.

وأوضح ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض: "لقد طلبت شخصيا من الرئيس بوتين ألا يطلق النار على كييف والمدن والبلدات لمدة أسبوع خلال موجة البرودة غير العادية".