أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمهلت الممثل الدبلوماسي لدولة جنوب إفريقيا 72 ساعة لمغادرة تل أبيب.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان اليوم الجمعة، إن الممثل الدبلوماسي لجنوب إفريقيا شخص غير مرغوب فيه وعليه المغادرة في غضون 72 ساعة ردا على إجراءات أحادية لبريتوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، أن كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين في البلاد، أرييل زيدمان، شخص غير مرغوب فيه وعليه أن يغادر البلاد خلال 72 ساعة.

واتهمت خارجية جنوب إفريقيا الدبلوماسي الإسرائيلي بانتهاكات متكررة للأعراف الدبلوماسية وإهانة رئيس جنوب أفريقيا.