كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى جرينلاند، جيف لاندري، عن العناصر الأساسية لمقترح أمريكي مقدم للدنمارك بشأن جزيرة جرينلاند، يشمل إمكانية إنشاء قواعد جديدة، وتوسيع حرية العمليات الأمريكية، وإقامة "قبة ذهبية" فوق الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وفي مقال ضيف نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس، قال جيف لاندري إنه لا يستطيع الإفصاح عن تفاصيل إطار الاتفاق المحتمل بشأن جرينلاند.

,أشار إلى أن "الإطار يقوم على اتفاقيتي الدفاع بين الولايات المتحدة والدنمارك عامي 1941 و1951، ومن شأنه أن يعزز الأمن الأمريكي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وجرينلاند، ويعيد تأكيد الالتزامات الدفاعية طويلة الأمد عبر الأطلسي."

وتمنح اتفاقية عام 1951 الولايات المتحدة بالفعل درجة كبيرة من حرية الحركة العسكرية على الجزيرة، التي تتبع الدنمارك العضو في الناتو.

لكن الولايات المتحدة تدير حاليا قاعدة عسكرية واحدة فقط على الجزيرة، وهي قاعدة بيتوفيك الفضائية في شمال غرب الجزيرة.

وادي اندفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدواني في بداية العام لضم جرينلاند إلى توترات مع كوبنهاجن ودول أوروبية أخرى.

وتجري الآن محادثات بين الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند لإيجاد حل للأزمة.

وتابع لاندري أن اتفاقا محتملا قد يسهل نشر أنظمة دفاع صاروخي متقدمة مثل "القبة الذهبية" الأمريكية، ويصد النفوذ العدائي للصين وروسيا، واصفا الإجراءات المخطط لها بأنها "ليست استفزازية"، بل "وقائية".

وأشار لاندري في مقاله إلى أن: "هذه الإجراءات ستضمن أن الولايات المتحدة، وليس خصومها، هي من يضع إلى الأبد القواعد في واحدة من أكثر المناطق أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم".