الصحة الفلسطينية: إسرائيل تفرج عن 15 جثمانا فلسطينيا من غزة

(د ب أ)

أفرجت إسرائيل عن 15 جثمانا فلسطينيا من غزة اليوم الخميس، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يرفع إجمالي عدد الجثامين التي تم الافراج عنها منذ بدء هذه العملية إلى 360 جثمانا، حسب ما أعلنت عنه الصحة في غزة.

وقالت الصحة في تصريح صحفي وصل إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، إن طواقمها الطبية باشرت التعامل مع الجثامين فور وصولها وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية واللجان المختصة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

وأضافت الصحة أن عمليات الفحص تشمل التحقق من الهويات وتوثيق البيانات الطبية، في ظل أوضاع إنسانية وصحية معقدة يعاني منها القطاع نتيجة النقص الحاد في الإمكانات والمستلزمات الطبية.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت في وقت سابق اليوم الخميس، أنه تم نقل رفات 15 فلسطينيا إلى قطاع غزة ، مشيرة إلى أن شروط الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام مع غزة باتت مستوفاة الآن.

وتسلمت الجهات الصحية الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية عشرات الجثامين التي تم الإفراج عنها ضمن ترتيبات جرت بوساطة دولية أبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار جهود متصلة لمعالجة ملف الجثامين المحتجزة.

وحذرت وزارة الصحة مرارا من تداعيات تدهور الوضع الصحي، مؤكدة أن استمرار الضغط على المنظومة الطبية يعرقل قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك التعامل مع أعداد كبيرة من الضحايا والجثامين.