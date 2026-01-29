إعلام عبري: إسرائيل وأمريكا تنسقان لتوجيه ضربة محتملة لإيران

أكد مصدر مطلع للقناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وصل إلى واشنطن لتنسيق توجيه ضربة محتملة لإيران.

وقال المصدر الإسرائيلي: "إنه لا توجد أي مفاوضات دبلوماسية جدية بين الولايات المتحدة وإيران حاليا".

وأوضح المصدر الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال ينسق مع أمريكا كل سيناريوهات الهجوم على إيران وتداعياته المتوقعة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد أجرى كبار قادة جيش الاحتلال اليوم الخميس تقييما أمنيا على ضوء التطورات في الساحة الإيرانية.

وأشار مصدر لهيئة البث الإسرائيلية إلى أن واشنطن تدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة، ولا تنوي إبقاء الوضع في إيران على حاله، مؤكداً أن المؤسسة الأمنية ناقشت توفير إنذار كافٍ في حال شن إيران هجوما على إسرائيل.

وذكر المصدر أن سفينة حربية أمريكية تستعد للرسو في خليج إيلات استعداداً لهجوم متوقع على إيران.

وفي السياق ذاته، قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، "أن وزارة الدفاع الأمريكية ستكون مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن إيران لديها كل الخيارات لإبرام صفقة، ولا ينبغي لها السعي لامتلاك قدرات نووية.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: "حين قال ترامب لإيران إنها لن تمتلك سلاحا نوويا كان يعني ما يقول".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، قوله إن البحرية الأمريكية أرسلت سفينة حربية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز قدراتها العسكرية وسط تصاعد التوتر.

وأكد المسؤول الأمريكي، أنه مع وصول "ديلبرت دي. بلاك" يرتفع عدد المدمرات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى 6، وذلك إلى جانب حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى.