المستشار الألماني يرفض التشكيك في الحالة الصحية لترامب

برلين - (د ب أ)

رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس التشكيك في الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 79 عاما.

وقال ميرتس في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، ردًا على سؤال صحفي بشأن انطباعه عن الوضع الصحي للرئيس: "من خلال لقاءاتي مع الرئيس ترامب، لا أرى أي سبب يدعوني للتشكيك في صحته".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "لديّ انطباع بأنه، نعم، قادر بالكامل على الاضطلاع بمهام منصبه. ولا أرى أي مؤشرات على عكس ذلك".

وتثار بين الحين والآخر تكهنات بشأن الحالة الصحية لترامب. وهناك نقاش حول ما إذا كانت هذه مجرد مظاهر طبيعية للتقدم في السن لدى رجل في التاسعة والسبعين، أم أنها إشارات تحذيرية لرئيس دولة مُرهَق.

ولطالما أكد البيت الأبيض أن الرئيس يتمتع "بصحة ممتازة".

وكانت الكدمات الزرقاء التي ظهرت في يد ترامب خلال مناسبات عامة، هي على وجه الخصوص ما لفت الانتباه إلى الحالة الصحية للرئيس الأمريكي. وكثيرا ما كانت هذه المواضع تُخفى على نحو لافت بالمكياج.

وكان ترامب برر ظهور هذه البقع بتناوله المتكرر للأسبرين. فيما أوضحت المتحدثة باسم الحكومة، كارولين ليفيت، في وقت سابق أن هذه الكدمات ناتجة عن مصافحة ترامب للناس بشكل متكرر.

وفي الآونة الأخيرة، أفادت وسائل إعلام بأن ترامب كان يُغلق عينيه أحيانًا خلال مناسبات عامة. إلا أن الرئيس نفى أنه كان يغفو، موضحًا أن تلك كانت لحظات استرخاء أو ملل.

وأثار تقرير نشره موقع "بوليتيكو" مؤخرًا ضجة واسعة. فقد ادعى الموقع، استنادًا إلى أحاديث مع دبلوماسيين، أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أعرب عن شعوره بالصدمة حيال الحالة الذهنية لترامب. غير أن فيكو نفى ذلك بشدة، واتهم "بوليتيكو" بالكذب. وكتب فيكو في منشور على فيسبوك: "لم يسمع أحد شيئًا، ولم يرَ أحد شيئًا، ولا يوجد شهود، ومع ذلك لم يمنع ذلك موقع بوليتيكو من نشر الأكاذيب".