الشرع خلال زيارة روسيا: هذه الأرض مباركة نسأل الله لها السلامة دائمًا

أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع بشجاعة الجيش الروسي في تصديهم للعديد من الحملات العسكرية، وذلك خلال زيارته إلى روسيا.

وقال الشرع خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "وأنا آت من المطار إلى هنا رأيت كما كبيرا من الثلوج في الطريق إلى الكرملين".

وأضاف الرئيس السوري: "فتذكرت التاريخ في السابق، وكم الحملات العسكرية التي حاول بعض الأطراف الوصول إلى موسكو، ثم كان بسبب شجاعة الجنود الروس، ثم الطبيعة كانت تساعدكم أيضًا في الدفاع عن هذه الأرض المباركة، فنسأل الله لها السلامة دائمًا».

وكان الرئيس الروسي استقبل، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيدًا بتطور العلاقات الروسية السورية.

وخلال الزيارة، عبر الرئيس السوري عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن هناك الكثير من المواضيع المشتركة بين موسكو ودمشق.