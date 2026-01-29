سيناتور أمريكي: ترامب قد يفعل في جرينلاند أو إيران ما فعله في فنزويلا

قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفعل في جزيرة جرينلاند أو إيران ما فعله في فنزويلا.

وأضاف السيناتور الأمريكي لقناة الجزيرة اليوم الخميس، أنه على ترامب الحصول على إذن من الكونجرس وإلا فإن أي عمل عسكري سيكون غير قانوني.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أن أسطولا جديدا من السفن الحربية الأمريكية يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن تختار طهران الحكمة وتوافق على عقد صفقة.

وقال في خطاب أمام سكان ولاية آيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر يتجه الآن بشكل سريع نحو إيران، لذا سنرى ما سيحدث آمل أن يوافقوا على صفقة".