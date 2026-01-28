رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 29 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد نشاطًا للرياح، تتراوح سرعتها من 35 إلى 50 كم/س على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد، من أن حالة الطقس غدًا الخميس قد تشهد نشاطًا للرياح، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصةً على بعض المناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة البحرية، على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط)، وسرعة الرياح من 35 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج: من 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى غدًا الخميس 29 يناير 2026، كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 عظمى / 15 صغرى.

السواحل الشمالية: 22 عظمى / 14 صغرى.

شمال الصعيد: 22 عظمى / 10 صغرى.

جنوب الصعيد: 24 عظمى / 11 صغرى.

