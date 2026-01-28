أحمد موسى: المواطن يدرك حجم الإنجازات.. و"حياة كريمة" غيّرت وجه الصعيد

قال الإعلامي أحمد موسى إن الشعب المصري، رغم معاناته من بعض الأزمات الحالية وعلى رأسها ارتفاع الأسعار، إلا أنه يمتلك وعيًا كبيرًا بقدر العمل المبذول لتطوير الدولة، مؤكدًا أن الرسائل التي يتلقاها من أهالينا في الصعيد تعكس مدى تقدير المواطن البسيط للمشروعات التي لامست حياته اليومية.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن المصريين يدركون إخلاص رئيس الحكومة في عمله، مستشهدًا بإشادة النائب محمد أبو العينين بالدكتور مصطفى مدبولي ووصفه بـ"طاهر اليد" الذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وذكر أن معدن الشعب المصري يظهر في وفائه لوطنه رغم التحديات المعيشية، لافتًا إلى أن ردود الفعل الإيجابية التي وصلت إليه من البسطاء تحمل رسائل شكر للحكومة على مجهوداتها، خاصة فيما يتعلق بمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وجهود توفير الأمن واستقرار الأسواق.

وأوضح موسى أن هناك تقديرًا دوليًا ومحليًا للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في صمت، حيث أثبتت كفاءتها في حفظ الاستقرار، مشيرًا إلى التحية التي وجهها النائب محمد أبو العينين لرجال الشرطة وعلى رأسهم وزير الداخلية لما يبذلونه من جهد يشعر به المواطن دون ضجيج.

وذكر موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أمن واستقرار مصر وسلامة شعبها كأولوية قصوى منذ توليه المسؤولية، مؤكدًا أن المواطنين يلمسون حرص الرئيس على بناء قوات شرطة عصرية وقوات مسلحة بمستوى عالمي لحماية الدولة، وهو ما مكن مصر من دحر الإرهاب بالتوازي مع تحقيق نهضة تنموية شاملة.

