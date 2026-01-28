إعلان

ترامب يعلن عن تطورات إيجابية في سياق المفاوضات بشأن أوكرانيا

كتب : مصراوي

01:59 ص 28/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطورات جيدة للغاية في شأن المفاوضات الجارية لحل النزاع في أوكرانيا.

قال ترامب: "هناك بعض الأمور الجيدة للغاية التي تحدث فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا".

وخلال ذلك امتنع الرئيس الأمريكي، عن الخوض في التفاصيل.

وعُقدت محادثات المجموعة العاملة الثلاثية المعنية بقضايا الأمن بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الفترة من 23 إلى 24 يناير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقد وصفت حكومة الإمارات الاجتماع أنه إيجابي وبنّاء، مشيرة إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالات مباشرة.

في 24 يناير، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات هذا الأسبوع في أبو ظبي.

ولاحقا وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت المحادثات متعددة الأطراف حول أوكرانيا التي عقدت في أبو ظبي الأسبوع الماضي بأنها "تاريخية"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي مفاوضات أوكرانيا أوكرانيا روسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: قيمة الدولار رائعة.. وأريد استقراره عند مستواه الطبيعي
اقتصاد

ترامب: قيمة الدولار رائعة.. وأريد استقراره عند مستواه الطبيعي
محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق
مصراوي ستوري

زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون