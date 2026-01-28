ترامب يعلن عن تطورات إيجابية في سياق المفاوضات بشأن أوكرانيا



وكالات



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطورات جيدة للغاية في شأن المفاوضات الجارية لحل النزاع في أوكرانيا.

قال ترامب: "هناك بعض الأمور الجيدة للغاية التي تحدث فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا".

وخلال ذلك امتنع الرئيس الأمريكي، عن الخوض في التفاصيل.

وعُقدت محادثات المجموعة العاملة الثلاثية المعنية بقضايا الأمن بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الفترة من 23 إلى 24 يناير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقد وصفت حكومة الإمارات الاجتماع أنه إيجابي وبنّاء، مشيرة إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالات مباشرة.

في 24 يناير، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات هذا الأسبوع في أبو ظبي.

ولاحقا وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت المحادثات متعددة الأطراف حول أوكرانيا التي عقدت في أبو ظبي الأسبوع الماضي بأنها "تاريخية"، وفقا لروسيا اليوم.