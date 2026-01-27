إعلان

مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

كتب : مصراوي

11:22 م 27/01/2026

مصر تعزي أمريكا في ضحايا العاصفة الثلجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت عددًا من الولايات، وأسفرت عن وفاة عشرات الأشخاص، فضلا عما خلفته من أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة في هذا الظرف الإنساني الأليم معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاصفة ثلجية أمريكا الطقس الخارجية المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو.. إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد
زووم

بالفيديو.. إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد

"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية
أخبار مصر

"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

ترامب يتوقع وفاته خلال 9 سنوات.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يتوقع وفاته خلال 9 سنوات.. ماذا قال؟
توفيق عكاشة عن الحروب والصراعات: "الموضوع شبه شبكة الشناوي" (فيديو)
أخبار مصر

توفيق عكاشة عن الحروب والصراعات: "الموضوع شبه شبكة الشناوي" (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون