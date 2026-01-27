مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

مصراوي

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت عددًا من الولايات، وأسفرت عن وفاة عشرات الأشخاص، فضلا عما خلفته من أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة في هذا الظرف الإنساني الأليم معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.