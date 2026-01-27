إعلان

رئيسة الوزراء اليابانية تصف كوريا الشمالية بأنها قوة نووية

كتب : مصراوي

06:19 ص 27/01/2026

ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية

وكالات

علقت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على التقارب بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، قائلة إن الدول الثلاث قوى نووية، رغم حقيقة أن طوكيو لا تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية.

أشارت تاكايتشي إلى أن العلاقات بين بكين وموسكو وبيونج يانج أصبحت وثيقة بشكل متزايد، مضيفة أن "جميعها دول نووية".

وأضافت أن اليابان "تجاور هذه الدول، ولذلك، يجب علينا تعزيز الدبلوماسية".

وصرحت الحكومة اليابانية سابقا في مناسبات عديدة بأنها لا تعترف بكوريا الشمالية كقوة نووية.

كما أكدت تاكايشي في وقت سابق الالتزام بتعزيز القدرات الدفاعية وعدم استبعاد أي خيار بما في ذلك امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية لـ"ضمان الردع والقدرة على الاستجابة".

وأشارت إلى أن "العالم بأسره يُسرّع استعداداته لأشكال جديدة من الحرب"، مؤكدة أن اليابان يجب أن تدرس بعزم كل التدابير اللازمة لحماية استقلالها وأمن مواطنيها، وفقا لروسيا اليوم.

ساناي تاكايتشي اليابان كوريا الجنوبية النووي القوة النووية

