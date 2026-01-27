إعلان

حماس تدعو واشنطن والوسطاء للتحرك بعد العثور على جثة الإسرائيلي الأخير

كتب : مصراوي

05:52 ص 27/01/2026

حماس وإسرائيل

وكالات

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن الحركة ستواصل التزامها بكل جوانب اتفاق غزة، عقب إعلان العثور على جثة الإسرائيلي الأخير في القطاع.

قال قاسم، إن العثور على جثة آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة، يؤكد التزام حركة حماس بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة ومنها مسار التبادل وإغلاقه بالكامل وفق الاتفاق.

وأضاف المتحدث، أن حماس ستواصل التزامها بكل جوانب الاتفاق، ومنها تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإنجاحها، داعيا الوسطاء والولايات المتحدة، إلى إلزام الاحتلال بوقف خروقاته للاتفاق وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة منه.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد بحركة حماس على جهودها في إعادة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، إذ قال إن هذه الحركة الفلسطينية تعاونت مع إسرائيل في هذا الشأن.

وأضاف ترامب: "لقد بذلوا جهودا جبارة لاستعادة الجثة، وتعاونوا مع إسرائيل في هذه القضية. يمكنك أن تتخيل مدى صعوبة الأمر".

وأشار إلى أنه بات من الضروري الآن نزع سلاح حماس وفقا لوعود الحركة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أعادت جميع الرهائن المحتجزين من قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

حماس وإسرائيل العثور على جثة الأسير الأخير جثة الأسير الإسرائيلي إسرائيل حماس حركة حماس

حماس تدعو واشنطن والوسطاء للتحرك بعد العثور على جثة الإسرائيلي الأخير
حماس تدعو واشنطن والوسطاء للتحرك بعد العثور على جثة الإسرائيلي الأخير
