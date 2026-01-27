هل سينظر ترامب خيارات جديدة حول ضربات أمريكية محتملة على إيران؟



وكالات

قال موقع أكسيوس، إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية سيعرضون مقترحات جديدة على الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع في حال قرر استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

أضافت مصادر للموقع، أن ترامب كاد في وقت سابق من هذا الشهر أن يأمر بشن ضربات على الأراضي الإيرانية ردا على الاحتجاجات هناك، لكنه أرجأ القرار وبدأ بنشر قوات عسكرية في المنطقة.

ويضيف الموقع، أن مسؤولين في البيت الأبيض يقولون إن احتمال شن الضربات لا يزال قيد الدراسة، على الرغم من أنه تم قمع الاحتجاجات [في إيران] إلى حد كبير.

أشارت إلى أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن إمكانية توجيه ضربات ضد إيران.

جاء في مقالة الموقع: "من المرجح أن يجري ترامب مزيدا من المشاورات هذا الأسبوع، وسيتم عرض خيارات إضافية عليه لاستخدام القوة العسكرية".

كان ترامب قد صرح سابقا، في مقابلة مع موقع أكسيوس، أن الولايات المتحدة حشدت قوات كبيرة بالقرب من إيران، معربا عن ثقته في استعداد طهران للحوار والاتفاقات المحتملة مع واشنطن.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الجيش الإيراني يراقب عن كثب جميع تحركات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ويتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قدراته الدفاعية، وفقا لروسيا اليوم.