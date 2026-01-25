دعا حزب الله العراقي قوى المحور لدعم إيران، محذراً من أن شن الحرب على طهران لن تكون نزهة.

وقال حزب الله العراقي في بيان اليوم الأحد،: "نتوجّه بندائنا إلى الإخوة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى كلّ من يملأ الإيمان قلبه ويحبّ الله ورسوله، ويوقن أنّ العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإلى كل من يأبى أن تتسيّد جبهة الكفر والنفاق على أهل الإيمان والعدل؛ أن يتهيئوا لحرب شاملة دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران".

وأضاف حزب الله : "أن إيران حصن الأمة وعزتها والتي وقفت لأكثر من أربعة عقود إلى جنب المستضعفين وجميع القضايا الحقة لأمة محمد (صلى الله عليه وآله)، ولم تبالي لمذهب أو لون أو عرق".

وأكد حزب الله: "حيث تجتمع اليوم قوى الضلالة من صهاينة الأرض وعتاتها لمحاولة إخضاعها بل لتدميرها ونسف كل الثوابت القيمية والأخلاقية على وجه البسيطة".

وشدد حزب الله:"على ضرورة دعم قوى المحور لإيران وإسنادها بما يتمكنوا، مؤكدًا أن الحرب على إيران لن تكون نزهة، قائلا: "بل ستذوقون فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لكم في منطقتنا باقية، و(سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ)".

وفي ختام البيان وجه رسالة لجميع قوى المحور، قائلاً:نقول لإخوتنا المجاهدين الأعزاء أن يستعدوا ميدانياً لذلك، وأن يوطنوا أنفسهم على إحدى الحسنيين لا سيما إذا ما أعلن الجهاد من المراجع الكرام لخوض هذه الحرب القدسية، وما يترتب عليه من أحكام أو عمل جهادي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية، دفاعا عن أهل الإسلام وبيضته، (فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ)".