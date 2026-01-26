الجيش الإسرائيلي يتأهب على جميع الجبهات.. هل خوفا من انتقام إيران؟



وكالات

تأهب الجيش الإسرائيلي، خشية أن يؤدي هجوم أمريكي على إيران إلى رد انتقامي من طهران تجاه إسرائيل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الاثنين.

نقلت الصحيفة عن قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، قوله، إن الجيش يستعد لاحتمال أن تؤدي ضربة أمريكية على إيران إلى رد إيراني على إسرائيل.

قال ميلو: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور"، في ظل استمرار تصاعد التوترات، متابعا: "نرى حشد القوات الذي يقوم به الأمريكيون، في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف ميلو، أن الجيش في حالة تأهب قصوى لأي تصعيد، في حال قررت الولايات المتحدة مهاجمة إيران.

وتابع: "نحن على أهبة الاستعداد، فإذا قررت الولايات المتحدة ضرب إيران، فإننا ندرك أن ذلك قد يؤثر على إسرائيل، وقد يصل جزء من الرد الإيراني إلينا".

وأضاف أن إسرائيل تراقب عن كثب احتمال انضمام حزب الله إلى مواجهة أوسع، قائلا: "نحن في حالة تأهب قصوى، وعلى أهبة الاستعداد، وجاهزون للدفاع القوي ولإعداد ردود هجومية".

وفي ظل استمرار حالة التأهب القصوى في إسرائيل تحسبا لأي تصعيد محتمل، ألغت العديد من شركات الطيران بعض رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط.

وبحسب رسالة حصلت عليها القناة 12 الإسرائيلية، حذر رئيس هيئة الطيران المدني، شموئيل زكاي، شركات الطيران الأجنبية من أن المنطقة قد تدخل "فترة أكثر حساسية" بحلول نهاية الأسبوع.

وكتب زكاي، في الرسالة، أن الوضع الأمني لا يزال متغيرا، مؤكدا أن إسرائيل قد تغلق مجالها الجوي مجددا إذا لزم الأمر، في حين تواصل السلطات مراقبة الوضع وتعديل إجراءاتها بناء على التطورات.

وأفاد التقرير، أن زكاي أصدر توضيحا لشركات الطيران بعد نشر الرسالة، زاعما أنه كان يشير إلى عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الرسالة نفسها تضمنت إشارات صريحة إلى عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الشبكة أن شركات "إل عال" و"أركيا" و"إسراير" تخفف شروط إلغاء التذاكر عند الضرورة.

وأضافت أن العديد من المسافرين يتواصلون مع شركات الطيران خشية إلغاء رحلاتهم.

وفي الوقت الراهن، يعمل مطار بن جوريون بشكل طبيعي، باستثناء إلغاء عدد من الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة بسبب الأحوال الجوية.

وقد ألغت بعض شركات الطيران رحلاتها في المنطقة كإجراء احترازي، إذ أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM"، السبت، أنها ستتجنب التحليق فوق أجزاء واسعة من الشرق الأوسط حتى إشعار آخر.

وأبلغت KLM هيئة الإذاعة الهولندية العامة "NOS" أنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب ودبي والدمام والرياض حتى إشعار آخر، ولن تحلق فوق المجال الجوي للعراق وإيران وإسرائيل والعديد من دول الخليج.

واستأنفت الخطوط الجوية الفرنسية "Air France" رحلاتها إلى دبي، السبت، بعد تعليقها في اليوم السابق، مؤكدة أنها تتابع الوضع في الشرق الأوسط "لحظة بلحظة"، وفقا لسكاي نيوز.