جيش الاحتلال يزعم هدم نفق تابع لحماس جنوب قطاع غزة

كتب : مصراوي

11:40 ص 25/01/2026

الجيش الاسرائيلي

(د ب أ)

زعم الجيش الإسرائيلي أن المهندسين العسكريين هدموا نفقا تابعا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة مؤخرا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي وفق مزاعمه أن النفق يبلغ طوله أربعة كيلومترات(2.5 ميل) ويحتوي على أسلحة ويضم عدة غرف كانت تسكنها عناصر الحركة، وتابع الجيش أن أعمال هدمه بدأت قبل عام واكتملت في الأيام الأخيرة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه بعد تبادل لإطلاق النار الأسبوع الماضي مع عناصر مسلحة في رفح والذي أسفر عن استشهاد ستة عناصر، عثرت القوات الإسرائيلية على معدات عسكرية وكتيبات تعليمية لصنع القنابل وجهاز متفجر واحد على الأقل في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي حركة حماس قطاع غزة إسرائيل

