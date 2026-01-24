سفينة حربية أمريكية تقوم بزيارة ودية لقاعدة بحرية كمبودية

سنغافورة- (أ ب)

وصلت السفينة "يو إس إس سينسيناتي" إلى قاعدة ريام البحرية الكمبودية اليوم السبت، في خطوة تمثل المرة الأولى التي ترسو فيها سفينة بحرية أمريكية في المنشأة منذ الانتهاء من تجديدها بتمويل صيني أوائل العام الماضي.

وأثار الانتهاء من رصيف وحوض جاف جديدين في ريام، المخاوف في واشنطن من أنه ربما تم منح الوصول الحصري إلى القاعدة الصين -وهي حليف قريب من كمبوديا والمزود الرئيسي للمساعدات والاستثمارات .

ولطالما قال رئيس الوزراء هون مانيه الذي أشرف على إعادة افتتاح القاعدة في أبريل 2025، أن ريام مفتوحة امام كل الدول الصديقة من أجل التدريبات المشتركة شريطة ألا تكون السفن كبيرة على المنشأة.

يشار إلى أن سينسيناتي هي سفينة قتالية ساحلية فئة إندبندنس مما يعني أنها مصممة للعمل بالقرب من الساحل ويمكنها العمل في المياه الضحلة أكثر من السفن الحربية الأخرى. ومن المقرر أن يشارك طاقمها المؤلف من حوالي مئة فرد في فعاليات رياضية وغيرها من الأنشطة في مدينة سيهانوكفيل خلال زيارتها التي تستمر من 24 إلى 28 يناير/كانون الثاني.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الكمبودية بأن "يو إس إس سينسيناتي" هي ثالث سفينة بحرية أجنبية تزور ريام منذ تحديثها وإعادة افتتاحها رسميا. وخلال الزيارة سوف يجري المسؤولون البحريون من الولايات المتحدة وكمبوديا اجتماعات وتدريبات مشتركة تركز على الأمن البحري والتنسيق العملياتي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتؤكد الزيارة على التعاون المتزايد بين البلدين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك رفع واشنطن حظر أسلحة من على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وتعتزم إنعاش التدريبات العسكرية المهمة للمرة الأولى خلال ثماني سنوات، بحسب بلومبرج.