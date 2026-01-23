رئيس كولومبيا متفائل بشأن اجتماع البيت الأبيض الحاسم مع ترامب

(أ ب)

قال رئيس كولومبيا جوستافو بيترو اليوم الجمعة، إنه متفائل بشأن اجتماعه الحاسم في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر في 3 فبراير المقبل.

ويشير هذا الإعلان إلى تهدئة كبيرة بعد أشهر من العداء شهدت قيام الولايات المتحدة بسحب تأشيرة بيترو وفرض عقوبات عليه وعلى عائلته بسبب مزاعم بلا دليل باتجاره بالمخدرات.

وقال بيترو في رسالة موجزة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد تلقيه إعلان من وزارة الخارجية بشأن التحضيرات للاجتماع :" تسير المحادثات على ما يرام".

وفي تحول دبلوماسي كبير، أجرت وزيرة الخارجية الكولومبية روزا فيلافيسينسيو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مكالمة ودية لوضع اللمسات النهائية على التحضيرات الخاصة بالاجتماع.

ووفقا لتومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أكد روبيو خلال المكالمة اليوم الجمعة، أن الرئيس بيترو سيحصل على ضمانات دبلوماسية كاملة، وهو تحول كبير عما حدث في شهر سبتمبر الماضي، عندما هددت واشنطن بسحب تأشيرة بيترو بعد انتقاده للسياسة الخارجية الأمريكية في تجمع في نيويورك.