ميانمار: مقتل 21 شخصا في غارة جوية للجيش على قرية تؤوي نازحين

كتب : مصراوي

11:21 م 23/01/2026

جيش ميانمار

(أ ب)

قالت جماعة عرقية متمردة ووسائل إعلام محلية في ميانمار اليوم الجمعة، إن 21 شخصا لقوا حتفهم في غارة جوية عسكرية هذا الأسبوع على قرية تؤوي نازحين من بلدة بامو الشمالية، حيث من المقرر عقد الجولة الأخيرة من الانتخابات ثلاثية المراحل في البلاد هذا الأسبوع.

وقال الكولونيل ناو بو، المتحدث باسم جيش استقلال عرقية كاتشين (كيه آي إيه)، إن الغارة استهدفت قرية هتيلين، غرب بامو في ولاية كاتشين، بعد ظهر أمس الخميس ، وإنها أسفرت أيضا عن إصابة 28 شخصا.

وأضاف ناو بو، إن مقاتلة قصفت مجمعا، تجمع فيه المشيعون للصلاة على الموتى، ومخيما للنازحين، وكذلك مدرسة وسوق قرية.

وقال إن نحو 500 شخص، ومن بينهم السكان النازحون، كانوا متواجدين في القرية في ذلك الوقت. وأضاف أنه من بين الجرحى رضيع، والعديد من الأشخاص في حالة حرجة.

