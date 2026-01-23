الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة بشأن إيران وترامب يراقب الأوضاع

كتب-عبدالله محمود:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية كاريسا جونزاليس، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يتظاهر لتلبية احتياجاته الأساسية.

واتهمت جونزاليس خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، النظام الإيراني بسرقة موارد البلاد مؤكدة أن كل الخيارات متاحة على الطاولة بشأن إيران.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراقب تطورات الأوضاع هناك عن كثب.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن ترامب يريد أن تغير إيران مسارها لمصلحة شعبها.