الصومال تعلن استعادة السيطرة على جزيرة "كوداي" من حركة الشباب

كتب : مصراوي

05:45 م 22/01/2026

الجيش الصومالي

(د ب أ)

استعادت قوات الحكومة الصومالية السيطرة على جزيرة ذات أهمية استراتيجية قرب الحدود مع كينيا، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حركة الشباب المسلحة السيطرة عليها.

وقال متحدث باسم ولاية جوبالاند الواقعة جنوبي الصومال إن الجيش الكيني شارك أيضا في اشتباكات عنيفة وشن غارات جوية.

وقالت السلطات الأمنية الصومالية إن 130 مسلحا منحركة الشباب لقوا حتفهم منذ أمس الأربعاء.

في المقابل، أفادت حركة الشباب بمقتل 160 جنديا حكوميا، بينهم 17 أسيرا لقوا حتفهم في غارات جوية.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير من مصادر مستقلة.

وتكتسب جزيرة كوداي أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لموقعها قرب الحدود مع كينيا المجاورة.

واُستخدمت الجزيرة، التي كانت خاضعة في السابق لسيطرة حركة الشباب، في تهريب الأسلحة من المنطقة الساحلية الكينية، حيث كانت حركة الشباب تجند مقاتلين.

الصومال السيطرة على جزيرة كوداي قوات الحكومة الصومالية حركة الشباب المسلحة بالصومال

