حماس: المرحلة الثانية من اتفاق غزة مازالت غامضة ونتنياهو يعطلها

قال محمد نزّال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الشعب الفلسطيني مازال يتعرض لإبادة جماعية بأشكال كثيرة في ظل الحصار المحكم ومنع دخول المساعدات.

وطالب القيادي بحركة حماس في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر عملية من أجل الضغط على الاحتلال لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار نزّال، إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مازالت غامضة، مضيفا: "قبل الحديث عن قوة الاستقرار الدولية ينبغي تقييم مدى التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار".

وأكد القيادي في حماس، أنه لا أحد يستطيع تحديد موعدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي يعطلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكر محمد نزّال، أن نتنياهو معني بإفشال حالة الاستقرار في غزة وإبقاء الأوضاع في حلقة مفرغة.