الرياض- (د ب أ)

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، أن القوات البحرية الملكية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب من أجل إجراء عمليات التفتيش ومكافحة التهريب، حسبما ذكر موقع "العربية نت" اليوم الجمعة.

ويأتي تحرك البحرية السعودية في منطقة بحر العرب في ظل التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة ومنع تهريب الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية السعودية تمتلك أسطولين هما الأسطول الشرقي على الخليج العربي والأسطول الغربي على البحر الأحمر، ويمتلك كل منهما قوة عسكرية تتمثل في وحدات السفن القتالية ووحدات الدعم والإسناد الإداري والفني ومجموعة الطيران البحري ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وشهد بحر العرب في وقت سابق إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وذلك خلال عمليات قوة الواجب المختلطة "سي تي إف- 150" التي تتولى قيادتها حاليًا القوات البحرية الملكية السعودية.