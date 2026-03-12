إعلان

الاستخبارات الأمريكية: لا توجد مؤشرات على انهيار النظام الإيراني

كتب : وكالات

03:27 م 12/03/2026

أمريكا

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه لا تظهر أي مؤشرات على انهيار وشيك للنظام الإيراني بعد ما يقرب من أسبوعين منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وفقًا لتقييمات الاستخبارات الأمريكية التي وصفها شخصان مطلعان على الوضع للشبكة الأمريكية.

وتابعت الشبكة الأمريكية أنه: "لقد أدت حملة القصف إلى مقتل العشرات من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك المرشد الأعلى، إضافةً إلى تراجع قدرات إيران الصاروخية. ومع ذلك، لم تتسبب بعد في تهديد جدي لسيطرة النظام على السلطة، بحسب تقييمات الاستخبارات".

وفي تصريحات حديثة، سعى مسؤولو إدارة ترامب إلى تضييق أهداف الحرب على تقليص البرامج الصاروخية والنووية والبحرية لإيران، مؤكدين أن تغيير النظام يُعد أثرًا جانبيًا للنزاع وليس هدفه الأساسي.حسبما نشرته سي إن إن.

ومع ذلك، ذكر ترامب، في شرحه لدوافعه لبدء الحرب، أن النظام القائم في طهران منذ نحو 50 عامًا هو السبب. وفي اليوم الأول للصراع، شجع الإيرانيين على الانتفاض والإطاحة بحكومتهم. ومنذ ذلك الحين، طالب ترامب بـ "استسلام غير مشروط" من إيران قبل أن ينهي الهجمات، لكن مساعديه أوضحوا أن إعلان الاستسلام سيتم من قبل ترامب نفسه، وليس من قبل النظام، وفقًا لشبكة سي إن إن.

