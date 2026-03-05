إعلان

دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة

كتب : وكالات

11:25 ص 05/03/2026

انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة أرشيفية

سُمعت انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.

ولم تصدر بعد تفاصيل عن أسباب الانفجارات أو ما إذا كانت أسفرت عن أي خسائر بشرية أو مادية.
وشنت إيران هجمات جديدة ضد إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط مع استئناف الهجمات الجوية في وقت مبكر صباح اليوم الخميس بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية وهددت طهران بتدمير البنية التحتية العسكرية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.
وأعلنت إسرائيل عن هجمات صاروخية عدة، وأطلقت صفارات الإنذار الجوي في تل أبيب والقدس. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن غارات إضافية استهدفت أيضا قواعد أمريكية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ غارات جديدة في لبنان استهدفت حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويستمر القتال بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما لإيران يوم الأربعاء.

وكانت وتيرة الضربات على إيران شديدة لدرجة أن التلفزيون الحكومي أعلن تأجيل مراسم الحداد على المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في بداية الصراع.

يذكر أن الملايين حضروا جنازة سلفه آية الله الخميني في عام 1989.

