الصين تعتزم إرسال مبعوث إلى الشرق الأوسط للمساعدة في خفض التصعيد

أعلنت الصين أنها سترسل مبعوثها الخاص لشؤون الشرق الأوسط إلى المنطقة للمساعدة في خفض التوترات، بحسب ما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، الخميس.

وقالت المتحدثة ماو نينغ خلال إحاطة صحفية دورية في بكين إن المبعوث الصيني الخاص، تشاي جون، سيتوجه إلى الشرق الأوسط "في المستقبل القريب وسيبذل جهوداً نشطة للمساعدة في خفض التصعيد".

وأضافت أن الصين أجرت منذ اندلاع الحرب مع إيران "جهود وساطة مكثفة".

وأوضحت أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في روسيا وإيران وعُمان وفرنسا وإسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وخلال تلك المحادثات، أشار وانغ إلى أنه يجب وقف العمليات العسكرية فوراً، وأن على جميع الأطراف العودة إلى الحوار والتفاوض في أقرب وقت ممكن لمنع المزيد من التصعيد واتساع رقعة الصراع، وفق ما نقلته ماو.