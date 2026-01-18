إعلان

روبيو: أتطلع إلى العمل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة لبناء مستقبل أفضل للمنطقة بأكملها

كتب : مصراوي

02:50 ص 18/01/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أول اجتماع لحكومة تكنوقراط غزة في القاهرة، معربا عن تطلعه للعمل مع رئيس لجنة تكنوقراط غزة على شعث.

كتب روبيو في منشور له على منصة "X": "أتطلع إلى العمل مع الدكتور علي شعث واللجنة الوطنية لإدارة غزة لبناء مستقبل أفضل لشعب غزة والمنطقة بأكملها".


وفي وقت سابق، وصل أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى مصر، كما تم اختيار أعضاء اللجنة الإدارية التي ستشرف عليها، وباتت بعض الأسماء التي ستشغل مقاعد في "مجلس السلام" معروفة أيضا.

كان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه، أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، وفقا لروسيا اليوم.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي لجنة إدارة غزة غزة فلسطين القاهرة ترامب

