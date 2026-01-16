(أ ب)

أطلقت جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، تحقيقا بشأن مشاركة سفن حربية إيرانية في تدريبات بحرية قبالة سواحلها، بعد تقارير أفادت بأن المنظمين تجاهلوا تعليمات رئيس جنوب أفريقيا بأن تقتصر مشاركة السفن الإيرانية على صفة مراقب فقط وذلك لتجنب تأجيج التوترات مع الولايات المتحدة.

وجاء التحقيق، الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا، بعد يوم من انتقاد الولايات المتحدة لخطوة جنوب أفريقيا باستضافة السفن الإيرانية قبالة سواحل كيب تاون هذا الأسبوع لإجراء تدريبات مشتركة شملت أيضا القوات البحرية الصينية والروسية والإماراتية.

وقالت السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا، في بيان نشرته على منصة إكس، إنه "من غير المعقول أن تستقبل جنوب أفريقيا قوات أمنية إيرانية في الوقت الذي تطلق فيه النار وتسجن وتعذب المواطنين الإيرانيين المشاركين في أنشطة سياسية سلمية" – في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران وحملة القمع الدموية التي شنتها السلطات وأسفرت عن مقتل أكثر من 2600 شخص، وفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أنها تابعت بقلق تقارير في وسائل الإعلام بجنوب أفريقيا أفادت بأن تعليمات الرئيس سيريل رامافوزا بأن تقتصر مشاركة إيران على صفة المراقب في التدريبات ربما تم تجاهلها من جانب وزارة الدفاع الجنوب أفريقية أو المسؤولين العسكريين فيها.

ولم يتضح بعد ما الذي أمر به رامافوزا بشأن التدريبات. ولم يعلق الرئيس على الأمر، كما أن المتحدث باسمه لم يرد فورا على طلب التعليق من وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن وزيرة الدفاع أنجي موتشيكجا حرصت على أن يتم "إيصال تعليمات رامافوزا بوضوح إلى جميع الأطراف المعنية" دون الإفصاح عن تفاصيل هذه التعليمات.

وأفادت وزارة الدفاع إن التحقيق سيحدد ما إذا كانت تعليمات رامافوزا قد تم "تحريفها أو تجاهلها أو كلا الأمرين معا".