إلغاء المخالفين فورًا.. الخارجية الأمريكية تُعلن مراجعة شاملة لـ55 مليون تأشيرة

كتب : مصراوي

07:36 ص 15/01/2026

الخارجية الامريكية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إطلاق حملة مراجعة وتدقيق واسعة النطاق تطال حاملي التأشيرات الأمريكية، والذين يبلغ عددهم نحو 55 مليون شخص.

وأكدت الوزارة أن أي تأشيرة تُكتشف فيها مخالفة قانونية سيتم إلغاؤها فورا، وفقا لروسيا اليوم.

قال يان بيتسون، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية تعتبر التأشيرة امتيازا وليس حقا، مشيرا إلى أن الوزارة ألغت خلال عام 2025 قرابة 100 ألف تأشيرة، بزيادة بلغت 60 ألف تأشيرة مقارنة بعام 2024.

ومن بين التأشيرات الملغاة، تم سحب 8 آلاف تأشيرة طالب، بالإضافة إلى 2500 تأشيرة عمل من الفئة H-1B المخصصة للعمال ذوي المهارات المتخصصة.

أضاف بيتسون في رسالة فيديو نشرتها الوزارة: "هناك حاليا 55 مليون شخص يحملون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وتخضع ملفاتهم لمراجعة مستمرة، إذا ارتكبت أي مخالفة قانونية، فسيتم إلغاء تأشيرتك دون تأخير".

يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الهجرة الصارمة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور توليه منصبه في 20 يناير 2025.

وقد تعهّد ترامب في خطابه الأول بعد أدائه اليمين الدستورية بـ"وقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين فورا" وبدء عمليات ترحيل جماعية لملايين الأجانب الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، كما أعلن فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية، وفقا لروسيا اليوم.

